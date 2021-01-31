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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

الأحد 31/يناير/2021 - 07:44 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
الدستور
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أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي، ينتظر العالم والمصريون النشرات اليومية الخاصة بكل دولة عن أسعار الذهب يوميا في بلدهم، وخاصة المصريين، والتي من المعروف أنها في أوقات ومواسم معينه يبدأ المواطنين الذهاب لشراء المجوهرات الصفراء المعروفة "الذهب".

وننشر في "الدستور"، في ضوء خدماتها المختلفة، أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 31-1-2021 بعد أن أعلنت البورصة المصرية انتهاء تداولها للمعادن الأسبوعية، على استقرار سعر أوقية الذهب بشكل مستمر.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

واستقرت الأسعار نهاية تعاملات أمس في السوق المحلية بمحالّ الصاغة، كما استقرت المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر ومن محل ذهب لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل 812 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 24 سجل 928 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 18 سجل 696 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب سجل 6496 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1849 دولارا.

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 ليبلغ 27810 جنيهات، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

كما سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 928 ألف جنيه اليوم ويزن 1000 جرام.

كما أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعا حتى الآن، كما أن الأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه، وذلك استغلالًا من بعض الدول العظمى من شراء كميات كبيرة جدا لاعتقادهم أنهم يخزنون لأمان دولتهم، ولكن يرجع ذلك سلبا على الدول النامية ذات الاقتصاد الضعيف وشبه الضيئل.

وتدخل مصر الآن مرحلة الأعياد مثل "عيد الحب أو الفلانتين"، حيث يهدي الأزواج والخطاب الهدايا الرمزية من الذهب الخالص لهم تيمنا منهم بتعبيرهم عن حبهم الشديد تجاه أحبائهم بتلك النوعيات من الهدايا التي تفرح بها المرأة كثيرًا عندما تهدي بها.




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