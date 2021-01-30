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سياسي

نائب بالشيوخ: تجاوز مصر ذروة الموجة الثانية لكورونا شهادة نجاح جديدة للدولة

السبت 30/يناير/2021 - 09:51 م
النائب احمد محسن
النائب احمد محسن
عائشة حسن
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قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح مصر في تجاوز ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا وانخفاض عدد الحالات المصابة من 1000 حالة يوميا إلى 500 حالة يوميا، شهادة نجاح جديدة للدولة في إدارة الوباء وفي التصدي للفيروس الفتاك.

وأشار محسن في بيان له اليوم، إلى أن تصريحات د. محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية تؤكد أن هناك انخفاضا حقيقيا في الحالات المصابة والوفيات. والسبب في ذلك يعود إلى زيادة الوعي العام بخصوص الفيروس وأخطاره، وفي نفس الوقت يعود إلى جملة إجراءات اتخذتها الدولة المصرية لمجابهة الوباء منها فرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة وبدء إجازة منتصف العام مبكرا عن موعدها، والتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل وسائل المواصلات والأماكن العامة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر أصبح لديها خبرة صحية عريضة في التعامل مع الوباء منذ الموجة الأولى، وطرق مواجهة أخطاره وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواجهة كل التحديات.

وذكر محسن أن انكسار ذرورة الموجة الثانية للوباء ودون إعلان إغلاق عام نجاح كبير للدولة المصرية ونجاح لاقتصادها، فمصر استطاعت أن توجد معادلة للتعايش مع كورونا واستمرار العمل والانتاج ايضا. كما أنها تعاملت مع الأزمة بشكل واع وشامل اقتصاديا وصحيا واجتماعيا فهزمنا الفيروس.

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