محافظ الغربية يهنئ طلاب جامعة طنطا لفوزهم بكأس عباقرة الجامعات

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فريق جامعة طنطا الفائز بكأس العباقرة على مستوى الجامعات المصرية فى موسمه الثالث ٢٠٢٠، مؤكدًا فخره بشباب المحافظة الذين يثبتون يومًا بعد يوم قدراتهم الكبيرة وأنهم واجهة مشرفة ومثال يحتذى به لشباب مصر، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح والتفوق.يذكر أن فريق جامعة طنطا حصل على كأس العباقرة للعام الثاني على التوالي، واستطاع تحقيق أكبر عدد من النقاط في تاريخ البرنامج بإجمالي ١١٧٠ نقطة.