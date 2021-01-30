زرع أعمدة إنارة بمدخل الصحراوى الغربى بطوخ الخيل فى المنيا

واصلت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، التابعة لمركز ومدينة المنيا، اليوم، المرحلة الخامسة من تجميل المدخل الصحراوي الغربي، حيث زرعت أعمدة إنارة جديدة بالتوازي مع حملات النظافة بالقرية وتوابعها، وتم رفع 35 طن مخلفات من نقاط التجمع.وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية طوح الخيل واصلت جهودها للحفاظ على المظهر العام وعدم انتشار الأمراض والأوبئة ورفع المخلفات والتراكمات اليومية من نقاط التجميع بالقرية والعزب التابعة لها، حيث قام قسم البيئة بالقرية برفع 35 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.وأضاف رئيس المركز أنه تم أيضًا استكمال أعمال التجميل لمدخل الطريق الصحراوي الغربي بطوخ الخيل المرحلة الخامسة، حيث تم تركيب عمدان إنارة بمدخل مدينة المنيا من الصحراوي الغربي مع صيانة طريق أبوشناف.