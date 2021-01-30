«المصريين الأحرار» يعتمد تشكيل لجنة خدمة المواطنين المركزية

اعتمد الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار"، قرار تشكيل لجنة خدمة المواطنين المركزية عقب إعادة الهيكلة وإضافة كوادر جديدة.وجاء التشكيل وحيد وجيه رئيسًا للجنة خدمة المواطنين المركزية، والمساعدون هم: "اللواء إحسان عبد القدوس، كمال عجيب، والدكتور إبراهيم إسماعيل".كما وزع التشكيل الجمهورية علي قطاعات وكلف سمير ذكري بقطاع الصعيد، وليد صبحي قطاع الدلتا، حسن الرمال قطاع القناة ولكل منهم مساعدين للتوسع في دائرة الخدمات.وجاء نص القرار كالتالي: