بعد زيارة قلعة قايتباي.. وفد روسي يشيد بالآثار والتراث المصري

أشاد وفد روسي يضم عددا من الخبراء بثراء وتنوع الآثار المصرية وجمال المناخ.جاء ذلك خلال جولة وفد الروسي بمدينة الإسكندرية زار خلالها قلعة قايتباى الأثرية بالإسكندرية والتي تعد اقدم المعالم الاسلامية في مصر والعالم العربي، ومنطقة حدائق المنتزه التراثية.وأكد مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالاسكندرية القنصل مارات جاتين - في تصريحات صحفية اليوم السبت: أهمية الزيارة التي تأتي في اطار العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وضمن الاحتفال بالعام الانساني المشترك المصري الروسي 2021.وأضاف أن هذه الزيارة ستساهم بفاعلية في تعزيز العلاقات في مجال التعليم وتبادل الطلاب بين الجانبين الروسي والمصري في الإسكندرية.وأوضح: أن الوفد سيشارك غدا "الاحد في "افتتاح معرض فني بمقر المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية.وضم الوفد نخبة من الخبراء والأكاديمين من روسيا وقد التقي خلال زيارته الي مصر بالمسؤولين من جامعة اسيوط، وجامعة عين شمس.كما عقد الوفد الروسي من جامعة نابيرجنى تشيلنى برئاسة رئيس الجامعة جالياكبيروفا ألفينور لقاء بعميد كلية الألسن بجامعة عين شمس سلوى رشاد لبحث التعاون الاكاديمي المشترك بين الجانبين.