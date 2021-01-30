2183 إصابة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 2183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و63 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت كالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أفاد اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 543 ألفا و214 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11 ألفا و623 حالة وفاة.وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 498 ألفا و152 حالة، بينما توجد 2165 حالة في وضع حرج.