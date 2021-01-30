701 إصابة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 701 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 470.691 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 14.415 فحصا، بلغ 4.883.093 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.وأضاف البيان، بأنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8259، كما تم تسجيل 762 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 448.628.