التصريح بدفن سائق صدمته سيارة بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم السبت، بالتصريح بدفن سائق صدمته سيارة بالسلام.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المجنى عليه يعمل سائقًا بإحدى الشركات، وصدمته سيارة مسرعة، أسفرت عن وفاته فى الحال.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام باصطدام سيارة بشخص أسفرت عن وفاته في الحال، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.