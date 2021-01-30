توقيع اتفاقية تعاون بين ميناء داكار وهيئة الموانئ والمناطق الحرة فى جيبوتى

وقع ميناء داكار، اليوم السبت، اتفاقية تعاون إطاري مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، بتقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة أبوبكر صديق باي، المدير العام لميناء داكار وأبوبكر عمر هادي، رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي وفوسينو سومانو، مدير المستودعات المالية في السنغال.وقال المدير العام لميناء داكار في تصريح صحفي: إنه بهذه الشراكة تبدأ حقبة جديدة من التعاون بين ميناء داكار وسلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، مشيرا إلى أن الميناءين يشكل موقعهما الاستراتيجي والجغرافى في القارة الإفريقية، خطًا مستقيمًا على جانبي السواحل الغربية والشرقية لإفريقيا، معربًا عن تطلعه من جعل منصات الموانئ الخاصة بالسنغال وجيبوتى محاور لوجستية إقليمية.وأضاف أن توقيع هذه الشراكة تمهد الطريق أمام إرساء الأسس لشراكة مربحة في الموانئ فيما بين البلدان الإفريقية من أجل تنمية البنية التحتية للموانئ وتبادل الخبرات.ومن أهم المحاور الرئيسية لهذه الشراكة المساعدة التقنية في مجال هندسة الموانئ وتقديم المساعدة التقنية بشأن تطوير وتشغيل ميناء (الاستراتيجية، واللوجستيات، والموثوقية، وتيسير عبور الميناء، والإجراءات والأنظمة، والسلامة والأمن، وإدارة امتيازات الميناء) وتدريب الموظفين وتبادل الخبرات في مختلف الميادين.