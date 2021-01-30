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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

15.2 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك السويس

السبت 30/يناير/2021 - 08:30 م
سيارات جمارك السويس
سيارات جمارك السويس
راندا التوني
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أقيمت جلسة المزاد العلنى الخاصة ببضائع وسيارات جمارك السويس بصالة النادى المصرى القاهرى، الأربعاء الماضي، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

وخلال الجلسة، تم إجراء المزاد على 80 لوط سيارات ورأس جرار وذيل براد وبضائع عامة وتم البيع النهائى لـ 18 لوط سيارات ورأس جرار وذيل براد بمبلغ 4 ملايين و75 ألفا و600 جنيه، وتم البيع النهائى لـ 30 لوط بضائع عامة لأصناف متنوعة منها كشافات ومشايات ومكانس وخيوط وفلاتر وأدوات منزلية وأدوات مائدة وأدوات خلع أسنان ومفروشات وأقمشة وحاويات وخلافه بمبلغ 11 مليونا و211 ألفا و240 جنيها.

وبلغ إجمالى عدد اللوطات المباعة الخاصة بجمارك السويس خلال الجلسة 48 لوط بحصيلة إجمالية قدرها 15 مليونا و286 ألفا و840 جنيها.

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