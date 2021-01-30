النمسا: صرف دفعة جديدة من إعانات البطالة المرتبطة بجائحة كورونا

قررت الحكومة النمساوية السبت، صرف دفعة جديدة من إعانات البطالة المرتبطة بالإغلاق العام، بسبب جائحة كورونا فى البلاد.وقال جوانس كوبف نائب الوزير ورئيس مكتب العمل - في تصريح اليوم - إن الدفعة الجديدة سوف تصرف لمرة واحدة للعاطلين عن العمل؛ للمساعدة فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا.وأشار إلى التوسع في نظم العمل بالوقت القصير على مدى الربع الثاني من العام الجاري، لافتا إلى أنه من أجل عودة الانتعاش الاقتصادي؛ فإن التقدم في التطعيم بلقاحات كورونا هو أمر مهم بشكل كبير وعاجل.وأوضح أنه يوجد - في البلاد حاليا - 530 ألف شخص بدون عمل إضافة إلى 460 الف شخص في العمل بنظام الوقت القصير، متوقعا انخفاض معدل البطالة في مارس المقبل مقارنة بمارس من العام السابق، مشيرا إلى أن بيانات سوق العمل كانت أسوأ بكثير فى العام الماضي.