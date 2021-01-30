اليمن: إتلاف 5 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون

أتلفت قوات الجيش اليمني اليوم السبت، 5 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الألغام التي تم إتلافها تنوعت بين ألغام مضادة للعربات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم، بالإضافة إلى متفجرات زرعها الحوثيون في براميل مياه ووضعوها داخل منازل المواطنين في مدينة حرض.

وزرعت مليشيا الحوثي الإنقلابية آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العام، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.