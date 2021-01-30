حسين الجسمي يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد المطرب حسين الجسمي لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة يتعاون من خلالها مع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.وقال إبراهيم في تصريح لـ"الدستور" إن المطرب حسين الجسمي انتهى خلال الفترة الماضية من تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أنها من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى مرسي وألحان وليد سعد.وكان حسين الجسمي طرح منذ أيام أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "حي هالصوت" من أشعار الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتوزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماستر م.جاسم محمد ولحنها حسين الجسمي.