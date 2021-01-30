وزير التنمية المحلية يكلف بحصر المستحقين لتطوير منازلهم ضمن «حياة كريمة»

أكد وزير التنمية المحلية اليوم، أنه تم تكليف لجان تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية القروية، وبالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة» وشباب البرنامج الرئاسي بإعداد قوائم مبدئية للفئات المستحقة للدعم ويمكن المساعدة في رفع كفاءة منازلهم، حيث سيتم الاعتماد على لجان التنمية المجتمعية في إجراء عملية الحصر، تمهيدًا لدراسة هذه الحالات من خلال وزارة التضامن.من جانبه، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة العمل بأقصى سرعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أجل توفير الخدمات المختلفة بجميع القرى والمتابعة اليومية لهذا المشروع القومي المهم، والعمل على تذليل كافة العقبات وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.وواصل مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء إجراء المعاينات بالقري التابعة لمركز الشهداء؛ للبدء في تنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى وترتيب الأولويات وتحديد الاحتياجات الفعلية لها.وقامت اللجنة المختصة من هيئة القوات المسلحة والشركات المنفذة والمهندسين الاستشاريين للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمرور على قرى وحدة زاوية الناعورة وقرى وحدة كفر دنشواي وقرى وحدة ساحل الجوابر ودراجيل لدراسة الاحتياجات الفعلية للقرى، والتي مرت أمس على قرى مركز أشمون التابع له من عزب ونجوع، لدراسة وضع الخطط والبرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ، بجانب تشكيل فرق للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على الأرض وعمل المعاينات على أرض الواقع لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال والعمل على حل المشاكل والعقبات التى تواجه تنفيذ أعمال التطوير.