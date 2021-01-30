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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

676 إصابة بكورونا في جورجيا

السبت 30/يناير/2021 - 08:24 م
كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم السبت، تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 257 ألفا و632 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 248 ألفا و537 حالة بعد تسجيل 1441 حالة تعاف جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3159 حالة عقب تسجيل 11 وفاة جديدة منذ أمس بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 5 آلاف و936 حالة.

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