167 ألفا إجمالي إصابات كورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 166 ألفًا و901 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية اليوم السبت أن هناك 404 أشخاص تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 157 ألفًا و314 متعافيًا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس 3071 وفاة بينها 766 حالة توفيت لإصابتهم بأمراض أخرى.