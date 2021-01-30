تجديد حبس المتهم بالتحرش بالفتيات في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس سائق متهم بالتحرش بالفتيات في السلام، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "إ. م"، سائق، يقوم بالتحرش بالفتيات فور استقلالهن السيارة قيادته لتوصيلهنّ، وقد أنكر المتهم ارتكابه لوقائع التحرش.كان قد ورد بلاغا إلى قسم السلام يفيد بقيام سائق بالتحرش بالفتيات أثناء استقلالهنّ سيارته، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة سير التحقيقات.