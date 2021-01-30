أطباء الإرشاد البيطري يطلقون حملة للحفاظ على الإنتاج الداجني

أطلق أطباء الإرشاد البيطري على مستوى الجمهورية حملة قومية لمشروع تربية الكتاكيت وفقا لأسس سليمة، بحيث تضمن الحفاظ على الإنتاج الداجني في مصر، وتساهم في تفادي الإنفلونزا التي يمكن أن تصيبها وتحقيق المكاسب لراغبي النجاح في هذا المشروع.وفي السياق، قالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري بالمنوفية، إن مشروع تربية الكتاكيت ذات عمر اليوم غاية للكثيرين خاصة ربات البيوت سواء لتحقيق الأرباح منه كمشروع يدر المال، أو لضمان اللحوم النظيفة وذات التربية المنزلية المضمونة، لهذا أطلق أطباء الإرشاد البيطري هذا المشروع، لمساعدتهم في تربية الدواجن أو الفراخ البيضاء أو الفراخ الساسو.وأوضحت في تصريح لـ«الدستور» أن إرشادات التربية بسيطة ويمكن تنفيذها بحيث تصل الدواجن إلى الوزن الكبير المطلوب من خلال نظام أكل محدد ونصائح طبية إرشادية، وتجنب الأخطاء وهي أن يكون الكتكوت من مصدر آمن، أي من مزرعة أو مفرخ عليه إشراف طبي وليس من بائع جائل عرضة للعدوى كبداية.وذكرت أن تربية الفرخ الأبيض يجب أن يكون في مكان وحده ولا يتم تربيته مع البط البلدي ولا المسكوفي ولا الفرنساوي ولا مولار ولا فراخ بلدي ولا حتى الفراخ الساسو، أي وحده دون شريك، ويجب أن يتم تحضيره على درجة حرارة 34 ثابتة ليلًا ونهارًا في الأسبوع الأول خاصة في الشتاء، ويجب زيادة الحرارة ولا يجب إغلاقها من أجل توفير الكهرباء لضمان بقاءهم آمنين، ولا يجب أن يوضع في كرتونة ويوضع في الدولاب على سبيل المثال وفي الصباح يتم وضعه في الشمس فهذا يصيبه بالبرد ويمكن أن يقضي عليه.وتابعت: «في الأسبوع الأول من التربية هناك أدوية كالمضادات الحيوية والمعوية والتنفسية يتم إعدادها من اليوم الأول في الاستقبال، لعمل وقاية مؤقتة لأي عدوى من الممكن أن تحدث من وقت النقل، وهي ليست أدوية ضد الفيروسات بل مضادات حيوية من الأمراض التي من الممكن أن تكون منتقاة من الكتكوت من معمل التفريخ، أما التحصينات تتم بمواعيد محددة وباستشارة طبيب بيطري وكل نوع له طريقة محددة إما بالتغطيس أو الرش.وأكدت ضرورة الحفاظ على نظافة المكان المتواجد فيه الكتكوت وتغييره بشكل دوري في حال أصبح رطبا، ويفضل أن يكون مليء بالتبن لأنه يوفر تدفئة ويمتص البلل، وكذلك يجب غسل السقايات والعلاقات كل فترة منعًا لحدوث أمراض، ويجب أن توضع في مستوى ظهر الكتكوت حتى لا يقوم بعمل حمام في مكان أكله أو شربه ويصاب بأمراض أو تسمم غذائي.وشددت على ضرورة من تجديد الهواء وتوفير الحد الأدني من التهوية مع مراعاة ظروف الجو بشكل دوري، حتى لا يقل الأكسجين وترتفع راحة الأمونيا التي يمكن أن تصيبهم اختناقات وأمراض كثيرة يمكن أن يتعرضوا لها، مؤكدة أنه كلما قل العدد في المساحة كلما كان أفضل وهي الميزة في التربية المنزلية عن المزارع لأن الكثافة العددية كلما زادت كلما زاد معاها المشاكل.واستكملت أن تسمين الكتكوت الأبيض من خلال العلف وليس بواقي الطعام، وكل مرحلة عمرية لها نوع من علف التسمين بنسب بروتين مناسبة لكل عمر، مشددة على عدم الإسراف في الأدوية التي تسبب عبء على الكبد والكلى وتجاوز الجرعات من الممكن ببساطة أن يقتل الفرخ.وأوضحت أنه في حالة ظهور أي مرض للفرخ وحصل نفوق يفضل أخذ الفرخ الميت إلى الطبيب لعمل تشريح ومعرفة السبب حتى يمكن إنقاذ الباقي، مع مراعاة أن مصدر الكتكوت في الأول اهم شي يعني من مزرعة من مفرخ افضل من بائع جائل.