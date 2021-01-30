البرلمان يستأنف جلساته غدًا.. والاستماع لـ 10 وزراء حتى الخميس

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تستمر حتى الخميس المقبل.ويواصل المجلس خلال جلسات الأسبوع الجاري، الاستماع إلى بيانات عدد من الوزراء حول برنامج الحكومة وما تم تنفيذه من 2018 حتى الآن.ومن المقرر أن يستمع المجلس غدًا الأحد، إلى بياني وزير النقل كامل الوزير، وكذلك بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.كما يستمع المجلس يوم الاثنين، إلى بياني وزير المالية الدكتور محمد معيط، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.ويستمع المجلس يوم الثلاثاء إلى بياني وزير العدل المستشار عمر مروان، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.وفي جلسة الأربعاء، يستمع المجلس إلى بياني وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.بينما في جلسة الخميس يستمع المجلس إلى بياني وزير السياحة والآثار خالد العناني، وكذلك بيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.