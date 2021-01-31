سعر اليورو اليوم الأحد 31-1-2021

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو لحظة بلحظة اليوم في مصر









استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.97، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.00.وفي بنك الإسكندرية استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 18.95، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك تنمية الصادرات فسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.17 جنيه وللبيع 18.96، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.17 جنيه وللبيع 18.97.كما واصل اليورو ارتفاعه أمام الجنيه في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.00.وعلى المستوى العالمي، مازالت منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، تعاني من إجراءات العزل والقيود التي أعلنت عنها الدول لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو في قطاع الخدمات والتجزئة وبين المستهلكين، بفعل الاجراءات الوقائية المشددة، لتنخفض المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو إلى 91.5 نقطة هذا الشهر مقارنة مع 92.4 في ديسمبر، وفقًا للبيانات الشهرية للمفوضية الأوروربية.كما تراجعت المعنويات في قطاع الخدمات، إلى -17.8 من -17.1 في ديسمبر، وأيضًا تراجعت معنويات المستهلكين إلى -15.5 مقارنة مع -13.8 في الشهر الماضي، فيما انخفضت في قطاع التجزئة إلى -18.9 من -12.9.