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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سعر اليورو اليوم الأحد 31-1-2021

الأحد 31/يناير/2021 - 05:42 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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 سعر اليورو لحظة بلحظة اليوم في مصر ، شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 31-1-2021، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في أولى التعاملات الصباحية لبداية الأسبوع الجاري، إذ مازالت العملة الأوروبية محافظة على استقرارها لليوم الثالث على التوالي، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.98 جنيهًا وللبيع 19.10، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو لحظة بلحظة اليوم في مصر

استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 18.97، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.00.

سعر اليورو اليوم

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 18.95، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك تنمية الصادرات فسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.01، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.17 جنيه وللبيع 18.96، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.17 جنيه وللبيع 18.97.

سعر اليورو لحظة بلحظة اليوم في مصر

كما واصل اليورو ارتفاعه أمام الجنيه في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.00.

وعلى المستوى العالمي، مازالت منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، تعاني من إجراءات العزل والقيود التي أعلنت عنها الدول لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو في قطاع الخدمات والتجزئة وبين المستهلكين، بفعل الاجراءات الوقائية المشددة، لتنخفض المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو إلى 91.5 نقطة هذا الشهر مقارنة مع 92.4 في ديسمبر، وفقًا للبيانات الشهرية للمفوضية الأوروربية.

كما تراجعت المعنويات في قطاع الخدمات، إلى -17.8 من -17.1 في ديسمبر، وأيضًا تراجعت معنويات المستهلكين إلى -15.5 مقارنة مع -13.8 في الشهر الماضي، فيما انخفضت في قطاع التجزئة إلى -18.9 من -12.9.



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