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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

حجز إلكتروني على متاحف شرم والغردقة والمتحف المصري

السبت 30/يناير/2021 - 10:33 م
متاحف شرم والغردقة
متاحف شرم والغردقة
رامى حسين و مها صلاح
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بدأت وزارة السياحة والآثار في تفعيل نظام الحجز الإلكتروني لمتحفي شرم الشيخ والغردقة والمتحف المصري بالتحرير، وذلك عن طريق شبابيك مطوّرة للحجز بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بواسطة الكروت والمحافظ الإلكترونية والبطاقات اللاتلامسية.

يأتي ذلك في إطار تطبيق وتفعيل الوزارة لمشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية.

قالت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، إن متاحف شرم الشيخ والغردقة والمتحف المصري بالتحرير هم باكورة تفعيل مشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية التي بدأته الوزارة بالتعاون مع مجموعة "إى فاينانس."

‏‎وفي إطار المشروع، سيتم إطلاق أول منصة إلكترونية لحجز تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية، فور نقل المومياوات الملكية للمتحف وافتتاح قاعتين به؛ للتيسير على الزائرين وتقليل من التعاملات الورقية.

‏‎وأكدت مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية، أن المشروع سيتم تعميمه بعد ذلك في ٣٠ متحفا وموقعا أثريا بمعظم محافظات مصر السياحية، والتي من أبرزها القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، إضافة إلى توفير عروض خاصة للزيارات المتكررة أو الحجز المسبق وكذلك العروض الترويجية للمناسبات المختلفة.

ويتضمن المشروع ميكنة بيوت الهدايا ومنافذ الحجز، حيث سيتم إنشاء نظام مخزني للتكويد والحصر، وتوفير أجهزة نقاط البيع والطابعات المتخصصة وإضافة عملية الدفع باستخدام البطاقات، كما تتيح منصة الحجز الإلكترونية تقارير مركزية عن طريق شاشات متابعة الإيرادات، وكل ذلك وفقًا لنظام عالمي مستخدم في مزارات عالمية في أوروبا والولايات المتحدة.

‏‎وأشارت إلى أن تطوير البوابات الإلكترونية يساعد على تنظيم حركة الدخول والخروج للمنافذ باستخدام بوابات إلكترونية محكمة، وتقبل التذاكر بنظام البار كود والبطاقات اللاتلامسية، وكذلك هناك بوابات متخصصة تتحمل أوقات الذروة والمواقع المكشوفة، إضافة إلى تطبيق نظام الصلاحية للتذكرة ومنع استخدامها لأكثر من زائر.

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