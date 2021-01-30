رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشات 2021
السبت 30/يناير/2021 - 10:26 م
الدستورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشات 2021، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التضامك الاجتماعي في وقت سابق عن إتاحتها لمرابط الموقع الرسمي الخاص بها حتى يتمكن كافة المواطنين من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حرصًا من الحكومة على صحة كافة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.
الاستعلام عن مدى استحقاق تكافل وكرامة
ويمكنك الاستعلام عن مدى استحقاق تكافل وكرامة من خلال (الدخول على موقع التضامن الاجتماعي - حجز خطوات وشرائح اتصالات وي مجانًا من خلال زيارة أحد أقرب فروع المصرية للاتصالات لحجز موعد استلام الخط أو من خلال إرسال رسالة نصية على رقم 1442 على أن تكون محتويات الرسالة كلمة خط، على أن يتم التواصل مع صاحب الرسالة فورًا).
1 - الدخول إلى موقع وزارة التضامن الإجتماعي الرسمي.
2 - اختيار الاستعلام عن تكافل وكرامة.
3 - ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح (الرقم القومي).
4 - الضغط على زر استعلام.
وتعمل الدولة جاهدا وبشكل سريع للغاية خاصة الفتره الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- من تسخير كافه المؤسسات والشركات والاعمال الخاصة والحكومية لمصلحه المواطنين من كافه المجالات وكافة الاتجاهات التي تخدم المواطنين ولكن اللالكترونيا او تليفونيا للحفاظ علي صحة المواطنين بشكل اكبر والاجابه بشكل اسع واوفر من انتظار المواطنين امام جهات الدولة لمجرد الاسئلة العامه والشائعة.
رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشات 2021وننشر في ضوء خدامت الدستور المتنوعة اليوم السبت 30 - 1 - 2021، رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشات 2021 من خلال (https:www.moss.gov.egsitesmosaar-egPagesdefault.aspx) بعد اشتعل محرك البحث العالمي جوجل عن البحث بالرابط حيث يمكن لكافة المواطنين المتقدمين على معاش تكافل وكرامة استعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عن طريق عدة خطوات بسيطة.
الاستعلام عن مدى استحقاق تكافل وكرامة
ويمكنك الاستعلام عن مدى استحقاق تكافل وكرامة من خلال (الدخول على موقع التضامن الاجتماعي - حجز خطوات وشرائح اتصالات وي مجانًا من خلال زيارة أحد أقرب فروع المصرية للاتصالات لحجز موعد استلام الخط أو من خلال إرسال رسالة نصية على رقم 1442 على أن تكون محتويات الرسالة كلمة خط، على أن يتم التواصل مع صاحب الرسالة فورًا).
خطوات وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشاتيمكن استعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عن طريق عدة خطوات كالأتي:-
1 - الدخول إلى موقع وزارة التضامن الإجتماعي الرسمي.
2 - اختيار الاستعلام عن تكافل وكرامة.
3 - ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح (الرقم القومي).
4 - الضغط على زر استعلام.
وتعمل الدولة جاهدا وبشكل سريع للغاية خاصة الفتره الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- من تسخير كافه المؤسسات والشركات والاعمال الخاصة والحكومية لمصلحه المواطنين من كافه المجالات وكافة الاتجاهات التي تخدم المواطنين ولكن اللالكترونيا او تليفونيا للحفاظ علي صحة المواطنين بشكل اكبر والاجابه بشكل اسع واوفر من انتظار المواطنين امام جهات الدولة لمجرد الاسئلة العامه والشائعة.
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