محامي «طبيبة المحلة» ينفي استدعاءها للتحقيقات

نفى عصام مصطفي عامر، محامي طبيبة المحلة، ما تردد عن استدعائها في نيابة ثان المحلة الكبرى لسماع أقوالها حول اتهام زوجها لها بالزنا حتى الآن، مضيفًا أن موكلته لم تتلق أي استدعاء ولم يصدر بحقها أي قرار ضبط أو إحضار، وكل ما نُشر في الصحف والمواقع عار تمامًا من الصحة.وأكد محامي طبيبة المحلة في تصريحات سابقة لـ«الدستور»، أن الفيديو الذي يظهر فيه جسد رجل غريب يمارس العلاقة الحميمية مع السيدة هو الزوج ذاته، وتم تصويره بأحد الفنادق خلال إجازة لهما ولا يوجد أي مقاطع بها علاقة حميمية أخرى.وأضاف أن الزوجة حاصلة على حكم نهائي بتسلم المنقولات ولم يُنفذ حتى الآن، وهناك قضايا مستمرة بين الزوجين ومنذ آخر خلاف منذ سنتين قررت الزوجة وأهلها عدم العودة نهائيًا له، لأنه طردها من المنزل بـ«قميص نوم» ورفض حتى أن ترتدي ملابسها ورفض سترها رغم كونها زوجته، وذهبت الأم بسيارة أجرة من المحلة للمنصورة وبحوزتها ملابس لستر ابنتها، وأن اللاب توب الموجود به هذه الصور موجود داخل شقة الزوجية، أما الفيديو فكان لهما معًا وتعمد من قام بتصويره إخفاء الرجل.وعن تشكيك الزوج في نسب طفله، أكد المحامي أن تحليل الـDNA هو الفيصل، وأن موكلته الطبيبة البيطرية «إيناس.ا»، على استعداد تام للحضور والمواجهة وإجراء كل التحاليل اللازمة.ومن جديد ناشد محامي الزوجة التي وصفها بـ«المظلومة» جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الخوض في الأعراض دون وثائق ومستندات.