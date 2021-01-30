جمارك أرقين تضبط محاولتى تهريب عددا من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة ولوازمها بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2029 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففي المحاولة الأولى وبناءا على مذكرة معلومات مفادها اعتزام كل من 2 من الركاب القادمين هما المدعو م. ط. ب مصرى الجنسية والمدعو م. ع. ص سوداني الجنسية تهريب عدد من الهواتف المحمولة ولوازمها في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.وبتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود 7 هواتف ماركة ايفون 7 بلس وإكس ماكس وعدد 3 ساعات أبل 6 و5 سماعات أبل و30 شاحن أبل مخبأة داخل الأمتعة الشخصية للراكب الأول، كما تبين وجود عدد 6 هواتف سامسونج نوت 9 و15 هاتف ماركة آيفون 7بلس و6 بلس مخبأة داخل الحقيبة الشخصية الراكب الثانى.قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 4 و5 لسنة 2021 وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.