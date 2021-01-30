غدًا.. «خطة النواب» تناقش تقرير الحسابات الختامية للموازنة العامة

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، غدًا الأحد، مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019 (فيما يخص حساب ختامي الموازنة العامة).كما تبحث الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020 من واقع حسابها الختامي، وتناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.