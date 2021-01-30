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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

غدًا.. «شكاوى البرلمان» تناقش اقتراحات برغبة مقدمة من النواب

السبت 30/يناير/2021 - 08:29 م
البرلمان
البرلمان
عائشة حسن
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تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، غدًا الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من أعضاء البرلمان.

حيث تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إصلاح مأخذ المياه الخاص بمحطة مياه قرية المطيعة التابعة لمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى ضبط عملية البناء.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحى المشتل بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقرية القاضي مشتهر مركز طوخ – محافظة القليوبية، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن الانتهاء من إنشاء محطات رفع الصرف الصحي بمركز العدوة – محافظة المنيا.

كما يناقش الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن صرف حافز المعلمين الخاص بمعلمي الصف الثالث الابتدائي، وذلك طبقًا لمنظومة التعليم الجديدة، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة أخميم محافظة سوهاج، وذلك بإزالة المباني القديمة المقامة المتهالكة بمساحة 437م، وإنشاء مبنى جديد.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن إنشاء مدارس عزبة الشمس، بنى شبل، تيمور، أم رماد الابتدائية والثانوية، والطينة الثانوية، وجناح بمدرسة بهنباي (ب) محافظة الشرقية، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب أمبارك محمد أحمد عامر، بشأن إقامة مدرسة صناعية لخدمة منطقة البياضية، وقريتي الجبلاء والإشراف- محافظة قنا.

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