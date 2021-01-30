مستشار الرئيس: المسحة الشرجية لن تستخدم في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن فيروس كورونا قد يصل للأمعاء عن طريق ابتلاع الرذاذ، دون أن يعلق في الحلق، لهذا توصل البعض لاستخدام المسحة الشرجية لتأكيد الإصابة.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المسحة الشرجية لن تكون وسيلة متبعة في مصر.









وأكد مستشار الرئيس أن الدولة تسعى لإنتاج لقاح كورونا داخل مصر، مردفًا: "من المهم تحسين قدراتنا لإنتاج لقاح كورونا".





وأشار إلى أنه منذ البداية الدولة تعاملت باحترافية قبل ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا، كما أن أزمة كورونا ساعدت على تأهيل العديد من المستشفيات.



