ممدوح محمود رئيسًا لحزب الحرية المصرى بالتزكية

عقد حزب الحرية المصري، اليوم السبت، الجمعية العمومية للحزب، والتى تم الإعلان عن اختيار رئيس للحزب، ونواب رئيس الحزب وانتخاب الأمين العام من خلالها.وأعلن الدكتور محمد الفيومي رئيس المجلس الرئاسي للحزب، فوز المهندس ممدوح محمد محمود، مؤسس حزب الحرية، رئيسا للحزب بالتزكية لفترة رئاسية جديدة، قائلا: "إن اليوم يشهد اختيار رئيس للحزب بعد الظروف التى ألمت بالحزب خلال الفترة الماضية، والتى أعقبت مشاركته فى الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية بغرفتيها "الشيوخ والنواب".وأضاف أنه سبق التجهيز للمؤتمر العام لقاءات مع أمناء المحافظات وإعداد هيكلة داخلية للحزب تناسب طبيعة المرحلة المقبلة، وكذلك تم الاتفاق على اسم الحزب "الحرية المصرى".وتقدم المهندس ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، بالشكر والعرفان لأعضاء وأمناء الحزب على دعمهم واختياره رئيسا للحزب بالتزكية، قائلا: "أشكركم على ثقتكم لى"، مؤكدا أن الفترة المقبلة للحزب هى بداية جديدة واستكمالا لما بدأه الحزب خلال الفترة السابقة من مجهود وتواصل فى الشارع.وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر العام، أن أعضاء الحزب والأمناء بذلوا جهودا من أجل تماسك واستمرار الحزب، وسنسعى خلال المرحلة المقبلة لمواكبة الحياة السياسية، وإحداث هيكلة وترتيب للأوضاع الداخلية للحزب.