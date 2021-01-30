رحلة صعود الجنيه من التعويم إلى ثاني أفضل عملة عالميًا

خلال 4 سنوات صعد الجنيه المصري أمام الدولار بعد تعويمه في نوفمبر 2016، ورغم التحديات التي واجهت العالم بسبب جائحة كورونا، والتي تسببت في تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاديات العالم، صمد الجنيه ليكون ثاني أفضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن.وأرجع وزير المالية محمد معيط ذلك إلى نجاح الدولة في رفع المستوى الاقتصادى والمالى خلال الفترة الحالية."الدستور" رصدت في السطور التالية رحلة صعود الدولار في السنوات الثلاث الماضية.تصدر الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعًا بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلًا بذلك أداءه القوي، وفقا للتقرير الذي نشره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في مصر.ـ بلومبرج تصنف الجنيه الأفضل أداءً في 2019صنفت وكالة "بلومبرج" الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2019، إذ ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها.وسجل الجنيه في ديسمبر 2019 للمرة الأولى منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016 تراجع في سعر الشراء ليصل دون 16 جنيها.وتعد زيادة التدفقات الدولارية من أسباب ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، فبلغ إجمالي التدفقات الدولارية لمصر بلغت 200 مليار دولار حتى 2019 بفضل نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي.وصعدت التدفقات الدولارية بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 95 مليار دولار خلال عام 2019، مقارنة بمستويات 82 مليار دولار في عام 2018، حيث يأتي معظم هذا النمو بفضل تحويلات المصريين العاملين في الخارج.ـ الجنيه يواجه كورونا بنجاحمن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة نجح الجنيه المصري في هزيمة الدولار، بمكاسب بلغت نسبتها 2.25 في المئة منذ بداية العام، في حين منيت عملات الاسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30 في المئة أمام نظيرتها الأمريكية.ورغم التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن أزمة جائحة كورونا، سجل الجنيه المصري، أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 أمام العملة الأمريكية - الدولار الأمريكي، وفقا لتقارير مؤسسات عالمية ومحلية.ـ توقعات باستمرار تراجع الدولار أمام الجنيهوأشار تقرير لصحيفة الـ"إيكونوميست"، إلى تحسن أداء الجنيه أمام الدولار الأميركي خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه.وتوقع التقرير تحسن بنسبة 5.1 في المئة ليصل إلى مستوى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8 في المئة ليصل إلى مستوى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4 في المئة، ليصل إلى مستوى 15.74 جنيه خلال 2024.