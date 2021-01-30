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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقيع غرامة على 26 مواطنًا لعدم ارتداء كمامة في الإسكندرية

السبت 30/يناير/2021 - 08:57 م
توقيع غرامة على 26
توقيع غرامة على 26 مواطنا لعدم ارتداء كمامة
هبه عويضه
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نفذ حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، اليوم، حملة مسائية على المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم بشارع راغب، مسجد سلطان بمنطقه كرموز، بوجود سكرتير عام الحي وإشغال الطريق بالحي.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن مواعيد فتح المحال التجارية والكافيهات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأسفرت الحملة عن تحصيل مبلغ ١٣٠٠ جنيه لـ٢٦ حالة عدم ارتداء الكمامة بالمقاهي والمحال التجارية والعامة والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة.

وفي السياق، قامت الحملة بإزالة ورفع عربة متحركة لبيع الفول أمام عيادة الشاملة للتأمين الصحي بشارع المكس حفاظا على سلامة المواطنين.

وشددت رئيس الحي على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين، ونوهت على استمرار تنفيذ الحملات بنطاق حي غرب على مدار اليوم لمواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام للمواطن.

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