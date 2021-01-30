كيفية حجب المواقع من الراوتر 2021 we، من الأسئلة الشائعة الأكثر اهتمامًا من المواطنين بالبحث والسؤال عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث، حيث يرغب المواطن في معرفة الطرق التي من خلالها يستطيع حجب أي موقع لا يريده أن يظهر له على هاتفه، ويلجأ الآباء والأمهات إلى تلك الأمور خوفًا من أن يدخل أبنائهم على أية مواقع لا يريدونهم الدخول عليها ولا تصلح أن يراها الأطفال.

كيفية حجب المواقع من الراوتر 2021 we

يستطيع المواطن الذي يريد حجب أية مواقع من على الراوتر الخاص به، سواء راوتر وي أوي أى شركة اتصالات أخرى، حيث يمكنه اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى صفحة الراوتر عن طريق كتابة الاي بي الخاص بها 192.168.1.1 ، حيث يمكن كتابة الاي بي في أي متصفح سواء على الكمبيوتر أو الموبايل، ويمكن الضغط على الاي بي فى أعلى المتصفح وسيقوم بتحويلك أيها المواطن إلى الصفحة مباشرة.

- والخطوة التالية هي كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الموجودين على ظهر الراوتر مع التأكد من كتابة جميع الحروف الموجوده فى كلمة المرور فقط حروف كبيرة.

ا- ثم تقوم باختيار Internet من القائمة العلوية، ومن القائمة الجانبية Parental Control، ثم انتقل إلى URL filter واضغط على Add New URL .

ثم بعد ذلك، قم بوضع رابط الموقع الذي تريد حظره ثم اضغط على حفظ.، حيث يوجد مربع بجابب الرابط الذي قمت باضافته لتفعيل الحظر تأكد من ان هذا المربع موجود به علامة صح، ولإلغاء حجب الموقع قم بإزالة علامة الصح من المربع الموجود بجانب الرابط.

يشار إلى أن هناك خيار Manually Specify Devices إذا قمت بتحديده يمكنك من خلاله اختيار أجهزة معينة لتطبيق الحظر عليها، إذا كنت تريد ذلك، وما عليك إلا أن تقوم باختيار الأجهزة التى تريد حجب المواقع عليها وأخيرًا الضغط على حفظ Save.حيث سيتم حالة الحجب مباشرة.

خدمات حجب المواقع من على الراوتر 2021 we

وبعد معرفة كيفية حجب مواقع من الراوتر 2021، ويذكر إلى أنه فى حالة عدم اختيار أجهزة معينة تريد الحجب من عليها، أو عدم توفر هذه الميزة في الراوتر الخاص بك سيتم تطبيق الحظر على الجميع الأجهزة، حيث يستطيع المواطن حماية أولاده من الدخول على أية مواقع، أو فيرست الجهاز من المواقع الهاكر.