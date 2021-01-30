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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

200 عمل لـ39 فنانًا.. افتتاح معرض «مبدعون خالدون» بجاليري ضي

السبت 30/يناير/2021 - 08:08 م
معرض مبدعون خالدون
معرض مبدعون خالدون
آلاء حسن
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افتتح الفنان الدكتور أحمد نوار، والناقد التشكيلي هشام قنديل، مساء السبت، النسخة الثالثة من معرض مبدعون خالدون الذي ينظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، بمقره بالمهندسين.

المعرض يضم 200 عمل لعدد 39 فنانا فى النحت والرسم والتصوير والطباعة، وشهد افتتاحه عدد كبير من التشكيليين والإعلاميين المصريين والعرب، وشباب المبدعين وشخصيات أكاديمية وإعلامية.

يقام معرض "مبدعون خالدون" للفنانين الراحلين الرواد الذين لهم بصمات على الساحة التشكيلية المصرية وبأسماء مختلفة عن كل دورة، ويستمر لمدة 20 يوما.

يتضمن المعرض هذا العام أعمال الفنانين الراحلين "زكريا الزينى- أدم حنين- حسين محمد يوسف- زينب عبدالحميد-محمود أبو المجد- صبرى عبد الغنى- عايدة عبد الكريم- عفت ناجى- مصطفى متولى- كمال عبيد- محمد رياض سعيد- فتحى أحمد- حسين الجبالى- صلاح عبدالكريم- حسن صادق- أحمد أمين عاصم- مصطفى احمد- ناجى شاكر- وديع شنودة - نعيمة الشيشنى- محمد الزاهد- محسن شعلان- زهران سلامة- كمال خليفة- كامل غندر- جمال عبد الحليم- محمد عبدالعال- مصطفى مشعل- بدوى سعفان- روحية توفيق- فاروق وهبه- سامح البنانى- محمد درويش زين الدين- رفعت أحمد- رؤوف رأفت- فايزة محمود- محمود عبدالله- يوسف كامل وعبد الحميد حمدي".

يضم المعرض جناحًا خاصًا لأعمال الفنانين الكبار زكريا الزيني وصبري عبدالغني الذي وافته المنية مؤخرا، ومحمود أبو المجد الذي يقتني جاليري ضي كل أعماله، وسامح البناني ومصطفي مشعل ومحمد الزاهد وزهران سلامة ومصطفي عبدالله.

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الثقافة

200 عمل لـ39 فنانًا.. افتتاح معرض «مبدعون خالدون» بجاليري ضي

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