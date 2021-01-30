أبوالغيط.. قائد مدرسة المواقف الحكيمة

لم يأتِ إعلان مصر عن عزمها إعادة ترشيح السفير أحمد أبوالغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، لفترة ثانية مدتها ٥ سنوات، من فراغ، فالدبلوماسى صاحب التاريخ الطويل والعريق معروف بمواقفه القوية، سواء فى دعم وحدة الصف العربى، أو الدفاع عن وطنه ورفض التدخل فى شئونه، مع امتلاكه قدرات وإمكانيات شخصية زينت مسيرته الدبلوماسية بالعديد من محطات البطولة والحكمة والشرف.وأظهرت الفترة الأولى لـ«أبوالغيط» كأمين عام لجامعة الدول العربية ما يتمتع به من وعى وحكمة، وعلى الرغم من أن المنطقة شهدت خلال هذه الفترة العديد من التحديات والقرارات المصيرية، استطاع التعامل معها بدبلوماسية رفيعة المستوى.واعتبر كثير من المحللين السياسيين فى مختلف الدول العربية أن «أبوالغيط» مكسب كبير للجامعة العربية، فى ظل امتلاكه علاقات حكيمة وهادئة ومتعددة الأطراف مع الجميع، بما يؤهله لإدارة المواقف العربية باتزان ودون صدام مع أحد، إلى جانب وجهة نظر لا تخيب تجاه الكثير من القضايا العربية.وعلى خلاف ميله إلى توخى الحيطة والحذر فى كل مواقفه، وانتقاء كلماته بعناية زائدة، دفعته استفزازات إيران وتدخلاتها فى المنطقة العربية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه نظام «الملالى».كما كان لـ«أبوالغيط» موقف واضح من جماعة «الإخوان»، وضرورة محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره من كل الدول العربية، وهو ما أظهره فى مذكراته التى كتبها بنفسه منذ عدة سنوات، ووصف فيها الجماعة بأنها «جزء لا يتجزأ من اللعبة الأمريكية فى مصر».و«أبوالغيط» ولد فى منطقة «مصر الجديدة» بالقاهرة، فى ١٢ يونيو ١٩٤٢، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس فى عام ١٩٦٤، ثم التحق بوزارة الخارجية المصرية منذ عام ١٩٦٥، ليبدأ مشواره السياسى ويتدرج فى العديد من المناصب حتى توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.وتتضمن قائمة هذه المناصب: ملحق دبلوماسى بسفارة مصر فى قبرص، خلال الفترة من ١٩٦٨ حتى ١٩٧٢، ثم شغل لمدة عامين منصب عضو فى مكتب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، وصولًا إلى سكرتير ثان وسكرتير أول بوفد مصر لدى الأمم المتحدة فى عام ١٩٧٤، وسكرتير أول بمكتب وزير الخارجية فى ١٩٧٩، ومستشار سياسى بالسفارة المصرية فى موسكو عام ١٩٨٠.كما شغل منصب سفير مصر لدى إيطاليا ومقدونيا وسان مارينو، وممثل مصر لدى منظمة الأغذية والزراعة فى روما، خلال الفترة من ١٩٩٢ حتى ١٩٩٦، حتى أصبح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة فى عام ١٩٩٩.وشغل «أبوالغيط» منصب وزير خارجية مصر، منذ يوليو ٢٠٠٤ حتى مارس ٢٠١١، فقد استمر فى منصبه لفترة وجيزة بعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير وتنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وصولًا إلى توليه منصب أمين عام جامعة الدول العربية فى عام ٢٠١٦ خلفًا للسفير نبيل العربى.ويعد أحمد أبوالغيط هو الأمين العام الثامن لجامعة الدول العربية، والسابع من مصر، منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام ١٩٤٥، فقد أصرت مصر على أن من يتولى هذا المنصب يكون مصريًا، وهو ما حدث بالفعل، باستثناء التونسى الشاذلى القليبى، الذى شغل المنصب عام ١٩٧٩، بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس بسبب اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل، حتى عادت الجامعة العربية إلى القاهرة، فى عام ١٩٩٠.