مصادر طبية: مصر فى ذروة الموجة الثانية وتنتهى فى آخر فبراير

وأضاف، لـ«الدستور»، أنه على الرغم من تراجع أعداد الإصابات الجديدة بالوباء، فإن مصر لا تزال حتى الآن فى ذروة الموجة الثانية، لذا لا بد من الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى.





وتوقع المصدر أن تنتهى فترة الذروة بنهاية شهر فبراير المقبل، بالتزامن مع انتهاء فصل الشتاء، مبينًا أن هناك الكثير من المصابين الذين يعزلون أنفسهم منزليًا عند الشعور ببعض أعراض الإصابة بالفيروس، خاصة إذا كانت بسيطة، ولا يجرى تسجيلهم ضمن الأرقام التى تعلنها وزارة الصحة والسكان يوميًا.

وشدد على ضرورة الاستمرار فى تطبيق إجراءات مواجهة الفيروس بكل جدية، لحين توافر كميات كافية من اللقاحات لجميع المواطنين.



أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية عن أن أولى دفعات لقاح «أسترازينيكا- أوكسفورد» ستصل الأحد.فى سياق قريب، قال مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن وزارة الصحة خاطبت جميع الشركات المصنعة للقاحات كورونا ذات الجودة العالية، لتوفير أكبر كم من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.