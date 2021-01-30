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محافظات

طارق رحمى ونواب البرلمان بالغربية يتفقدون تطوير ميدان المحطة

السبت 30/يناير/2021 - 08:24 م
تطوير ميدان المحطة
تطوير ميدان المحطة
أحمد فودة
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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبه بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، عبدالهادي القصبي، محمد عريبي، محمد زايد، عبدالمنعم شهاب، عامر الشوربجي، علي عز، سمير عيسى، غباشي بدير وأحمد حماد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، لمناقشة أهم المشروعات التي تنفذها المحافظة.

وانتقل محافظ الغربية والنواب لمعاينة مشروع تطوير ميدان المحطة، السيد البدوي، شارع الإسكندرية وكورنيش طنطا، حيث أوضح المحافظ أنه جار الانتهاء خلال شهر فبراير من تطوير ميدان المحطة بإجمالي تكلفة ٩ ملايين جنيه، حيث تم دهان واجهة المحطة وتركيب الإنترلوك داخل ساحتها، بالإضافة إلى تركيب أكشاك خشبية بشكل جمالي بدلًا من السابقة، كما أوضح المحافظ أنه جار طلاء وجهات المباني المطلة على الميدان وتطوير الجزيرة ثم البدء في أعمال الرصف.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال تطوير شارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي، حيث تمت توسعة الشارع البالغ عرضة 24 مترا ليصبح 6 حارات بدلًا من 4 حارات، وجار طلاء وتوحيد كافة واجهات المحال التجارية وكسوتها بالرخام.

وأشاد نواب الغربية بأعمال التجديد التي تمت في ميدان المحطة وشارع السكة الجديدة، حيث أتاحت أعمال التطوير رؤية مسجد السيد البدوي بوضوح على امتداد الشارع، كما أثنى عبدالهادي القصبي على تطوير شارع الإسكندرية الذي يربط بين القادم من الطريق السريع وميدان المحطة، مما يتيح لزوار المسجد الوصول مباشرة دون الحاجة إلى دخول مدينة طنطا.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين ووعد بحلها فورًا، كما أوضح المحافظ للأهالي وأصحاب المحال التجارية، أن الأكشاك الجاري إنشاؤها في الجهة اليسرى من المسجد لن تؤثر على رؤية المسجد وستساهم في القضاء على مشكلة الباعة الجائلين، مؤكدًا أن الهدف من التطوير هو إضفاء الشكل الجمالي على محيط المسجد الذي يعد المعلم السياحي الأول في المحافظة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير كورنيش طنطا بطول ترعة القاصد، بدايةً من كوبري جيهان بمنطقة الاستاد حتي كوبري فاروق علي مراحل، تم الانتهاء من مرحلتين وجار الانتهاء من الثالثة والبدء في المرحلة الرابعة والأخيرة بداية من سكة المحلة وحتي كوبري فاروق.

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