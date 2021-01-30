795 إصابة بكورونا فى اليونان

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، السبت، عن تسجيل 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 156 ألفا و473 حالة.كما سجلت اليونان 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5 آلاف و779 حالة وفاة.وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن عدد الحالات الحرجة للمرضى الذين يتلقون علاج في الرعاية المركزة يبلغ 257 مريضا.