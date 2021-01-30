انتهاك أوروبى لحياة الإنسان

الاتحاد الأوروبى، بمفوضيته ومجلسه وبرلمانه، يزعم أنه حريص على «حقوق الإنسان» فى شرق العالم قبل غربه، وفى جنوبه قبل شماله، لكنه لا يجد حرجًا فى أن يدهس بحذاء مصالحه «حياة الإنسان» غير الأوروبى، لدرجة أنه فرض قيودًا على تصدير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد»، ووضع إنتاج شركات الأدوية الأوروبية تحت رقابة مشددة.

بموجب آلية جديدة، اعتمدتها المفوضية الأوروبية، بات على تلك الشركات الحصول على «تصريح»، قبل تصدير إنتاجها، من السلطات المحلية، ثم من المفوضية، مع تقديم معلومات كاملة حول كل صادراتها، كمياتها ووجهاتها، خلال الأشهر الثلاثة السابقة لدخول الآلية حيز التنفيذ، كما تعتزم المفوضية مقاضاة شركات تأخرت فى تسليم اللقاحات المتعاقد عليها.

الآلية الجديدة تم نشرها، أمس السبت، فى جريدة الاتحاد الأوروبى الرسمية، ودخلت حيز التنفيذ، وستظل نافذة لستة أسابيع مقبلة، قابلة للتجديد، واستقبلتها صحف بريطانية بعناوين من عينة: «المافيا الأوروبية».. و«الأوروبيون يريدون سرقة جرعات اللقاح»، ما ينذر بأن حرب اللقاحات بين أوروبا والمملكة المتحدة قد انطلقت شرارتها. كما أدانت منظمة الصحة العالمية الآلية الأوروبية، وأعربت عن قلقها من تقييد تصدير ما تعتبره منفعة عالمية عامة.

تنفى المفوضية الأوروبية أن تكون هذه الآلية تستهدف شركة معينة، وزعمت ستيلا كيرياكيديس، مفوضة الصحة، أن القيود التى فرضتها الآلية الجديدة تهدف فقط إلى حماية اتفاقات مسبقة، وضمان حصول الدول الأعضاء على الجرعات، لكن التوقيت يؤكد أنها جاءت لتهديد شركة «أسترازينيكا»، التى أعلنت عن أنها ستضطر إلى تخفيض عدد الجرعات الذى كان مقررًا تسليمه إلى دول الاتحاد من اللقاح، الذى قامت بتطويره بمشاركة جامعة أكسفورد.

الشركة السويدية البريطانية أرجعت قرارها إلى مشاكل «إنتاجية» بأحد مصانعها فى بلجيكا، غير أن بروكسل لم تقتنع بهذا السبب وأكدت أن العقد الموقع معها نصّ على إنتاج اللقاح فى أربعة مصانع، وأن الصعوبات التى ظهرت فى مصنع بلجيكا لا تكفى لتفسير التأخير المعلن، كما انتقد الاتحاد الأوروبى تعاقد الشركة على توفير مليونى جرعة يوميًا لبريطانيا!

واضح جدًا أننا أمام إحدى معارك «حرب اللقاحات» بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، التى لم تعد بين الدول الأعضاء. وغالبًا ستدور معارك أخرى بين الطرفين من جانب، والاتحاد والولايات المتحدة من جانب آخر، ما يفرض هذا السؤال البديهى: هل يستطيع الاتحاد الأوروبى فرض إرادته على شركة مقرّها الرئيسى فى بريطانيا، مثل «أسترازينيكا»، أو فرض رقابة على شركة «موديرنا» التى يقع مقرها الرئيسى فى الولايات المتحدة؟! ولاحظ أن شركة «أسترازينيكا» حصلت على دعم يتجاوز المليار دولار من هيئة البحث والتطوير الطبى الحيوى، التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، من أجل تطوير وإنتاج وتسليم اللقاح.

المفوضية الأوروبية تعاقدت مع ست شركات، وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام لقاحات تنتجها اثنتان منها: لقاح فايزر، الذى بدأت عدة دول فى استخدامه أواخر الشهر الماضى، ولقاح موديرنا الذى بدأ استخدامه بداية الشهر الجارى. ومع أن هذه التعاقدات جرت بموجب خطة شراء جماعية، أقرتها الدول الأعضاء، وتعهدت بالالتزام بها وبألا تعقد أى صفقات ثنائية، فإن جينز سبان، وزير الصحة الألمانى، أقر بأنه قام بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة فايزر لشراء ٣٠ مليون جرعة من اللقاح، الذى تنتجه بالتعاون مع شركة «بيونتيك» الألمانية.

بغض النظر عن التعاقد الألمانى، وغيره من التعاقدات الثنائية غير المعلنة، فإن الـ٧٦٠ مليون جرعة، التى تعاقد عليها الاتحاد من هذين اللقاحين، تكفى لتلقيح ٨٠٪ من سكان الدول الأعضاء، ما ينفى وجود حاجة ملحة إلى اللقاح الثالث: لقاح «أسترازينيكا». ومع ذلك، لم تكتف المفوضية الأوروبية بآليتها الجديدة، بل هددت بفرض تدابير أكثر تشددًا تصل إلى التأميم، أو وضع اليد على الشركات، كما طالب الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، بإخضاع كل مصانع الأدوية الأوروبية للتفتيش، حال امتناعها عن تسليم اللقاحات المتفق عليها. حرب اللقاحات، إذن، أكثر شراسة من تلك التى خاضتها الدول الأوروبية ضد دول العالم، وضد بعضها البعض، للحصول على أجهزة التنفس ومعدات الوقاية من الفيروس القاتل، وكما خسرت الدول الفقيرة الحرب الأولى، قد تخسر أيضًا الحرب الثانية، لو لم تنجح مبادرة «كوفاكس»، التى تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى شراء اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل، على كل الدول، بغض النظر عن وضعها الاقتصادى أو انتمائها الجغرافى... وتبقى الإشارة إلى أن مصر بدأت، الأحد الماضى، تطعيم الأطقم الطبية بلقاح «سينوفارم» الصينى، واليوم، الأحد، ستصل أولى دفعات لقاح «أسترازينيكا- أكسفورد»، إذ كانت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى قد تعاقدت على شراء ٤٠ مليون جرعة من اللقاح الأول، و٢٠ مليونًا من الثانى، إضافة إلى ٤٠ مليونًا من لقاح ثالث.

