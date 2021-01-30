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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

421 وفاة و12715 إصابة بكورونا فى إيطاليا

السبت 30/يناير/2021 - 07:50 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 421 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا السبت، نزولا من 477 في اليوم السابق، كما تراجعت الإصابات الجديدة من 13574 إلى 12715.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 298010 فحوصات للكشف عن كورونا أمس مقابل 268750 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في إيطاليا حاليا 88279 منذ فبراير شباط الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسادسة على مستوى العالم.

كما سجلت 2.542 مليون إصابة حتى الآن.

وعندما شهدت إيطاليا تصاعدا سريعا للموجة الثانية من الجائحة النصف الأول من نوفمبر، ارتفع معدل دخول المصابين إلى المستشفيات بنحو ألف شخص في اليوم في حين شهدت وحدات الرعاية الفائقة زيادة في عدد الحالات بنحو 100 حالة يوميا.

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