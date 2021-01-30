رئيس الوزراء الجزائري يرأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ خطة التطعيم ضد كورونا





ترأس عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم السبت، اجتماعا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، أنه تم خلال هذا الاجتماع، استعراض جميع الترتيبات التي تم اتخاذها، والرامية إلى ضمان تنفيذ عملية التلقيح في جميع ولايات البلاد في أفضل ظروف من حيث التنظيم والسلامة، ومع التقيد بالبروتوكول الصحي المحدد، على أن يستفيد منها، في مرحلة أولى، الأشخاص ذوو الأولوية، وهم موظفو قطاع الصحة والمسنون وذوو الأمراض المزمنة.وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع تحديد كيفيات متابعة الطلبات على اللقاح، مما يسمح بالتغطية الكاملة لاحتياجات السكان، علما بأن عملية التلقيح ستمتد طوال سنة 2021.وأشار إلى أن هذه اللجنة التي تم تشكيلها بناء على تعليمات الرئيس عبدالمجيد تبون ويرأسها الوزير الأول، مكلفة بمتابعة إدارة خطة التلقيح التي انطلقت صباح اليوم بولاية البليدة (شمال).