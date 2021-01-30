59 ألفًا و507 حالات إجمالى إصابات كورونا فى سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 59 ألفًا و507 حالات بعد تسجيل 58 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية، اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة تضمنت 55 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم والبقية من المجتمع المحلي.ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة، بينما تعافى 59 ألفًا و86 حالة.