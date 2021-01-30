دنقلا: 50% من المستثمرين يستخدمون التكنولوجا للعثور على مقاولين جدد

قال الدكتور مالك دنقلا عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، إنه يجب أن تأخذ شركات البناء نهجا متنوعا للغاية لإدارة العطاءات، مع استخدام محدود للتكنولوجيا في العديد من المجالات التي تستخدمها المؤسسات مجموعة منتشرة من الأدوات الرقمية بما في ذلك البريد الإلكتروني والحلول المخصصة، حيث تشير الدراسات من واقع الاستبيانات أن نسبة 12% من أصحاب المشاريع من المقاولين معظم مناقصاتهم لا تزال ورقية.وأوضح «دنقلا» لـ«الدستور»، أن الدراسات تشير بنسبة 50% من أصحاب المشاريع والملاك والمقاولين الرئيسيين الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون التكنولوجيا للعثور على مقاولين جدد، الأمر الذي يؤدي إلى عدم كفاءة والأخطاء أثناء عملية الشراء مع عواقب كبيرة على نجاح المشروعات الجاري تنفيذها.وأضاف عضو لجنة التشييد والبناء، أن الدراسات تشير بنسبة 24% من أصحاب المشاريع والمقاولين الرئيسيين إلى أنه من السهل العثور على مقاولين من الباطن المؤهلين لتنفيذ المشروعات، فبالتالي يقوم مقاولو الباطن بتقديم عروض لـ50% من المشروعات المطروحة بسوق المقاولين.وتوقع «دنقلا» أن كل مؤسسة مقاولات تعتمد بشكل كبير على الآخرين لنجاحها. وعليه يمكن أن يمثل العمل مع متعاونين جدد لأول مرة بمخاطر كبيرة، مما يجعل الثقة هي أهم عنصر في الشراكة للنجاح، لافتا إلى أنه فى غياب الثقة تنتج شراكات حرجة حيث أن هناك 99% من المالكين يواجهون مشاكل عديدة مع المتعاونين الجدد مع الافتقار لعنصر الشفافية حول التحديات بنسبة 48%.ولفت إلى أن 46% هي نسبة النزاعات بين المقاولين الريئسيين ومقاول الباطن على جودة العمل، وهناك نسبة 31% من المقاولين الرئيسيين تعرضوا لضرر فى سمعة شركتهم بسبب العمل مع مقاولي الباطن الجدد.