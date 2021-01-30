الإسكندرية تزيل التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق حي العامرية أول

واصلت الأجهزة التنفيذية محافظة الإسكندرية، اليوم، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث شن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، حملة إزالة فورية لاسترداد أراضى أملاك الدولة.وتمكنت الحملة من إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة عبارة عن مبنى خرساني على مساحة ١٠٠٠ م٢ وكذا إزالة غرفة من الصاج وجمالون وأسوار بالطريق الصحراوي، بالإضافة إلى إزالة أسوار على مساحة ٣٠م٢ بالطريق الصحراوي بجوار مسجد الوالدين، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع.