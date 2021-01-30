توقعات بعودة الطيران من روسيا إلى شرم والغردقة بحلول مارس

أكد سامح عبدالمنعم، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، عودة حركة الطيران للمدن السياحية المصرية مطلع مارس المقبل، بحسب توقعات منظمي الرحلات الروسية.أضاف عبد المنعم لـ«الدستور»، أن تشغيل الطيران المباشر من المدن الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة هو الأكثر تفاعلًا مع السائح الروسي بعكس الطيران المنتظم على مطار القاهرة الدولي، ثم الاتجاه برًا أو عبر الطيران الداخلي إلى شرم الشيخ أو الغردقة، وهو الأمر الذي لم يأتِ بمردود، نظرًا لارتفاع تكلفة الرحلة على السائح الروسى.يتفقد حاليًا وفد أمني روسي مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، لمتابعة الإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشيخ والغردقة، ومن المقرر أن يرفع الوفد الأمني الروسى تقريرًا إلى السلطات الروسية خلال الأيام القليلة المقبلة حول كفاءة الإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشبخ والغردقة؛ تمهيدًا لعودة الرحلات الروسية إليهم.