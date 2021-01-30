خالد الطوخى يكتب: مشروع قومى يعكس اهتمام الدولة بالريف

حينما أشار رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، فى تصريحات رسمية، إلى إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فإنه لم يكتف بإلقاء الضوء على هذا المشروع وحسب، بل إنه وبكل تأكيد وضع أيدينا على مسألة فى منتهى الأهمية، وهى أن هذا المشروع سوف يسهم وبشكل كبير فى تغيير وجه الحياة فى الريف المصرى بشكل عام، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو ٥٨ مليون مصرى يسكنون فى القرى والمناطق الريفية، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز ٥٠٠ مليار جنيه، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المشروع يسهم فى تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر بين كل مؤسسات الدولة، حيث إنه فى هذا الصدد من المقرر عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع فى هذا المشروع المهم، الذى بلا شك سيحقق نقلة نوعية فى شكل الدولة المصرية، منوهًا بأن نحو ٦٠٪ من الشعب المصرى سوف يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى يتم من أجلها بذل أقصى الجهود لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.

واللافت للنظر أنه فى هذا السياق تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، مشروعًا قوميًا، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.

وبينما أكتب الآن عن هذا المشروع القومى، الذى يستهدف تطوير ١٥٠٠ قرية، لفتت انتباهى مسألة فى غاية الأهمية، وهى أنه ما تلبث الدولة أن تنتهى من مشروع قومى إلا وتبدأ فى تنفيذ مشروع جديد، فها هى المبادرات تتوالى والمشروعات المتعددة فى تزايد مستمر، خاصة تلك التى تقدمها الدولة لخدمة المواطنين، والشىء الذى يبعث على التفاؤل أن هذه المشروعات القومية لم تقتصر على المدينة وحدها، بل شملت أيضًا القرية المصرية باعتبارها المصدر الرئيسى لتصدير كل ما تحتاجه المدينة من خيرات.

فمن القرية المصرية خرج العلماء والنوابغ والعباقرة فى مختلف المجالات، وما زالت القرية المصرية بمثابة مصدر الخير الحقيقى لمصر كلها فى شتى نواحى الحياة، ومن هذا المنطلق كانت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة التى تهدف إلى تطوير الريف المصرى وجعله يتواكب مع ركب التقدم والتنمية بالمدينة، وذلك من خلال تطوير ١٥٠٠ قرية مصرية فى ٥١ مركزًا داخل ٢٠ محافظة، وذلك فى إطار برنامج التنمية المستدامة، للعمل على رفع مستوى المعيشة، والارتقاء بالتعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات والكهرباء والصرف الصحى والغاز الطبيعى.

وهذا المشروع يعد الخطوة الأولى للنهوض بمصر بشكل عام. فمن القرية تكون البداية، وخير مثال على ذلك أن كل القادة بجميع المجالات خرجوا من القرية المصرية، النوابغ وأوائل الثانوية العامة من القرية المصرية.. حفظة القرآن الكريم والعلماء خرجوا من القرية والمناطق الريفية، لذا فإنه يمكننى القول إن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة فى الطريق الصحيح، حيث تعيد بها الدولة الاهتمام بالقرية المصرية بعد أن تعرضت للإهمال والتجاهل الشديد على مدى سنوات كثيرة مضت، لذا فقد آن الأوان للقرية المصرية أن تعيد مجدها، وآن للفلاح المصرى أن يعرف أنه ما زال فى صدارة أولويات الدولة المصرية، وما زال أيضًا فى دائرة اهتمامات القيادة السياسية.

وهنا أود الإشارة إلى أن القرى المصرية تمتلك الكثير من المميزات التى تجعلها بيئة خصبة لنجاح أى مشروع، ومن بين تلك المميزات التى تمتلكها المواد الخام والأيدى العاملة، حيث يعتمد إنتاج الصناعات الكبرى فى الأساس على ما تنتجه هذه القرى من محاصيل ومنتجات متنوعة تعتبر القوام الرئيسى للكثير من الصناعات سواء كانت للإنتاج المحلى أو للتصدير.

ومن هذا المنطلق تم من قبل إطلاق مبادرة «القرية المنتجة»، وكان ذلك فى ٢٠١٧، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكانت هذه المبادرة تستهدف فى المقام الأول توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول، وذلك عن طريق القيام بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة على حدة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة من أجل تحقيق نقلة نوعية فى قرى المحافظات وخاصة الصعيد.

والحق يقال فإن الاهتمام بالقرية المصرية لم يأتِ وليد الصدفة، بل هو تجسيد حقيقى لما نص عليه الدستور بشأن الحرص على تنمية القرية. فقد تناول الدستور المصرى لعام ٢٠١٤، فى مادتين، القرية المصرية وكيفية الاهتمام بها وتنميتها، ففى المادة ٢٩ جاء أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

بينما المادة ٧٨ تشير إلى أن الدولة تكفل للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

خلاصة القول إننا أمام مشروع قومى ومبادرة إنسانية تستهدف فى المقام الأول تحقيق نقلة نوعية للريف المصرى تعتمد فى الأساس على تحويل المجتمع من الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن الاستيراد إلى التصدير، ومن البطالة إلى العمل، وبالطبع فإن ذلك يتطلب تغييرًا فى الإطار والمنهج والبرامج والخطط، التى من شأنها تحويل القرى المصرية من مستهلكة إلى منتجة، وتحويل المحافظات بشكل عام من الاستيراد إلى التصدير.

