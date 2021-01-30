النمسا: حظر 15 مظاهرة ضد قيود كورونا

أكد المتحدث باسم الشرطة النمساوية كريستوفر فيرهنجاك، أن وزارة الداخلية حظرت، اليوم السبت، أكثر من 15 مظاهرة للتنديد بقيود الحكومة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث، في تصريحات اليوم، إن الشرطة ألقت القبض على ناشطة نظمت احتجاجات ضد إجراءات كورونا أمام مقر الحكومة النمساوية، لأنها لم تحافظ على مسافة الأمان أو متطلبات القناع الطبي، وقد تم تحذيرها عدة مرات قبل إلقاء القبض عليها.ولفت المتحدث إلى أنه تمت الموافقة على مسيرة واحدة اليوم، لكنها لم تشهد إلا حضورًا محدودًا.وأضاف أنه تم منع مظاهرة ثانية نظمها هربرت كيكل وزير الداخلية الأسبق ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية اليميني.