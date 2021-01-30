تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه جار تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل ٥ ترع بمراكز المحافظة بطول ٢٧.٧ كيلو متر طولي بتكلفة قدرها ٩٠ مليون جنيه، فضلًا عن بدء إجراءات ترسية ٢ ترعة بطول ٣ كيلو مترات طولي بتكلفة قدرها ٩ ملايين جنيه، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لرفع كفاءة البنية التحتية المائية وتقليل الفاقد من المياه خلال عامين بتكلفة تتجاوز ١٨ مليار جنيه بالمرحلة الأولى.وأوضحت أن الترع الجاري تنفيذ هذه الأعمال بها وتتم من خلال مديرية الموارد المائية والري هى «ترعة البنك» بطول ٥.٥ كم طولى بمركز كفر سعد، و«ترعة شلبي» بطول ٣.١٧ كم طولي، وأيضًا «ترعة الطابية» (ترعة حلاوة) بطول ٤.٨ كم طولى بمركز كفر البطيخ و«ترعة زغلولة» وفرع واحد زغلولة بطول ٦.٥ كم طولى بمركز فارسكور، وأخيرًا «ترعة السنانية» بطول ٥.٨ كم طولى بمركز دمياط، منوهة إلى أنه ووفقًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري والمقرر تنفيذها بمركز كفر سعد، سيتم تنفيذ أعمال التأهيل لعدد ٨ ترع بقرى المركز بتكلفة مبدئية ١٤٠ مليون جنيه.وأكدت مديرية الموارد المائية والرى، أنه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال هذا المشروع لتوفير المياه ورفع كفاءة شبكة الترع لخدمة المزارعين والمساهمة في تطوير الريف المصرى.