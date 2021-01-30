26213 إجمالى إصابات كورونا فى السنغال
السبت 30/يناير/2021 - 07:26 م
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن أنه تم تسجيل 318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 2180 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وشفاء 197 مصابا ووفاة ثلاثة من المصابين.
وأضافت الوزارة- في بيان بثه الإذاعة الرسمية اليوم السبت- أن إجمالي الإصابات بلغ 26213، وحالات الشفاء 21758، والوفيات 621 منذ بدء الجائحة.
وأضافت الوزارة- في بيان بثه الإذاعة الرسمية اليوم السبت- أن إجمالي الإصابات بلغ 26213، وحالات الشفاء 21758، والوفيات 621 منذ بدء الجائحة.