وفد تنسيقية الأحزاب يشيد بسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد

أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالطفرة التنموية في الأسواق الحضارية على أرض بورسعيد التى تعبر عن رغبة القيادة السياسية فى تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات التى تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر.جاء ذلك خلال زيارة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد يرافقه وفد تنسيقية شباب الأحزاب اليوم، سوق الأسماك الجديد وبازار بورسعيد الجديد بحى العرب، فى إطار زيارتهم التفقدية للمشروعات التنموية المطورة ببورسعيد.وأكد نائب محافظ بورسعيد على أن هناك العديد من الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية وكان على رأسها إنشاء أسواق حضارية بعد ما تم القضاء على الأسواق العشوائية ببورسعيد فى إطار التنمية الشاملة بالمحافظة.كما أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بمستوى حديقة فريال التى تعد من المنتديات الترفيهية الرائعة بالمحافظة وتتواكب مع الإنجازات التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات، مشيدين بأعمال التطوير التي تمت بحديقة فريال معتبرًا أن الحديقة صرح خدمي وترفيهي عظيم لأهالى بورسعيد، واستمعو لشرح موجز من نائب محافظ بورسعيد حول الجهود المبذولة لتطوير الحديقة، بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة لافتًا إلى أنها تتمتع بأهمية خاصة كونها شهدت افتتاح قناة السويس قبل 150 عام، لافتًا إلى أن مبادرة حدائق بلا أسوار، التي أطلقتها محافظة بورسعيد تهدف إلى تحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، في إطار الطفرة التي تشهدها كافة القطاعات، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة.