فتيات منتخب السويس يفزن على السكة الحديد 5 - 0 (صور)

فاز فريق كرة القدم النسائية بنادي منتخب السويس، بقيادة المدير الفني الكابتن عمرو عبدالرازق، على حساب نظيره السكة الحديد بخمسة أهداف نظيفة.كانت المباراة أقيمت على ملعب نادي منتخب السويس الجديد، عصر اليوم السبت.يذكر أن فريق نادي منتخب السويس لكرة القدم النسائية تمكن من الفوز خلال المباريات الخمس الماضية، ويسعي للصعود للدوري الممتاز.وقال عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس كريم عبد المعين إن مجلس الإدارة وفر كل الإمكانيات للفريق لتحقيق الصعود.